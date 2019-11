Deutschlandweite Probleme : Nutzer melden Störungen bei Vodafone, Telekom, Google, Netflix und Amazon

Düsseldorf Netflix ist nicht erreichbar? Google reagiert nicht? Seit Mittwochnachmittag werden deutschlandweit Störungen der großen Online-Plattformen gemeldet. Die Ursache ist noch unklar.

Seit Mittwochnachmittag schnellen die Meldungen auf dem Portal allestörungen.de in die Höhe - und das bei zahlreichen Diensten und Internetanbietern. Störungen für ganz Deutschland werden unter anderem bei Vodafone, Telekom, Netflix, Youtube, Amazon und Google gemeldet. Auch Spotify und Snapchat sollen betroffen sein.

Woran es liegt, dass mehrere große Dienstleister und Streaming-Dienste nicht erreichbar sind, ist noch unklar. Am Abend flaute die Störungswelle wieder etwas ab. Laut dem Online-Magazin „ Netzwelt “ könnte die Störung mit Problemen bei den Cloud-Plattformen Google Cloud und Amazon Web Service zusammenhängen.

Ein Sprecher von Vodafone sagte am Abend auf Anfrage: „Unser Netz ist in Ordnung.“ Es habe am späten Nachmittag eine Störung im Mobilfunknetz von 45 Minuten gegeben. Das kabelgebundene Internet funktioniere jedoch ganz normal.