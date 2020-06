Flug-Branche in der Krise : Nur 13 Prozent planen Flugreise in den kommenden Monaten

Frankfurt Die Fluggesellschaften leiden massiv unter der aktuellen Situation. Eine aktuelle Umfrage macht wenig Hoffnung auf schnelle Besserung. Die Lufthansa plant jetzt einem Magazinbericht zufolge Corona-Tests für Reisende.

Die größte deutsche Airline will laut "Spiegel" Corona-Tests für Reisende an deutschen Flughäfen anbieten. Noch im Juni oder spätestens Anfang Juli werde die Fluggesellschaft an den Flughäfen in Frankfurt und München zusammen mit Partnern Testcenter betreiben, in denen sich Passagiere vor dem Abflug auf das Virus untersuchen lassen können, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Das Ergebnis der Tests liege dann binnen vier Stunden vor.