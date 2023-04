Schluss mit lästiger Werbung So bestellen Sie einen Newsletter ab

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, gilt das Newsletter-Abo als gekündigt. Normalerweise sollten Sie von diesem Anbieter dann keine Werbung mehr erhalten. Landen trotzdem Werbe-Mails in Ihrem Postfach, können Sie diese als Junk oder Spam markieren und so automatisch in ein gesondertes Postfach verschieben lassen.