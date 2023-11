Bei Verstoß droht Sperrung YouTube gibt sich neue Regeln im Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Der YouTube-Mutterkonzern Google hatte bereits im September verfügt, dass mit Einsatz von KI erzeugte politische Werbung auf YouTube und anderen Google-Plattformen mit einem deutlich sichtbaren Warnhinweis versehen werden muss. Mit den jüngsten Änderungen, die im nächsten Jahr in Kraft treten werden, erhalten YouTuber neue Optionen, um anzugeben, ob sie KI-generierte Videos posten, die zum Beispiel ein Ereignis realistisch darstellen, das nie stattgefunden hat, oder jemanden zeigen, der etwas sagt oder tut, was er eigentlich nicht getan hat. Das sei besonders wichtig in Fällen, in denen es um sensible Themen wie Wahlen, laufende Konflikte, Krisen der öffentlichen Gesundheit oder Amtsträger gehe, erklärten O'Connor und Moxley.