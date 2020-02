Offenbar neue Betrugsmasche : Deutsche Paypal-Nutzer melden dubiose Abbuchungen

Berlin Einem Medienbericht zufolge ist es bei vielen Google-Pay-Nutzern in Deutschland zu unberechtigten Abbuchungen gekommen. Die Betrüger haben bis zu vierstellige Beträge ergaunert.

Die Abbuchungen gingen dem Bericht zufolge überwiegend auf Starbucks- und Target-Filialen in den USA zurück. In den Nutzerforen von Google Pay und Paypal seien aber auch Beschwerden von Nutzerinnen und Nutzern aufgetaucht, die dubiose Abbuchungen von Empfängern mit Nonsense-Namen wie „IWCWJQAUNHKLALD FUQNI“ oder „MAILED IT“ beklagen.

Die abgebuchten Summen variieren den Angaben zufolge stark: Nutzerinnen und Nutzer würden ein-, aber auch bis zu vierstellige Euro-Beträge nennen. Um die mysteriösen, unberechtigten Abbuchungen stornieren zu lassen, sei die Kontaktaufnahme mit Paypal am effektivsten, erklären die Experten.

Wie man am besten mit Paypal in Kontakt tritt und am Telefon verifiziert, dass man tatsächlich der Inhaber des jeweiligen Accounts ist, erkläre ein Community-Beitrag von Paypal detailliert.