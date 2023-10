Nach „El Hotzo“-Posting Edeka veröffentlicht humorvolle Weihnachtswerbung

Bereits in den letzten Jahren hat El Hotzo, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Hotz heißt, seine Vorhersagen zum nächsten Edeka-Weihnachtswerbeclip geteilt. In diesem Jahr hat Edeka darauf reagiert. Nur wenige Tage später, am 18. Oktober, präsentierte das Unternehmen in einem Instagram-Video den Werbeclip nach Hotz-Skript. „Alle Jahre wieder versucht @elhotzo unseren Weihnachtsfilm vorherzusagen. Zur Strafe darf er dieses Jahr einmal Recht behalten“, schreibt Edeka zu dem Post.