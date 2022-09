8. Treffen in der Öffentlichkeit

Verabreden Sie sich bei Ihrem ersten Date nicht an einem Ihnen unbekannten Ort. Schlagen Sie stattdessen einen Ort vor, an dem sich viele Menschen aufhalten (zB. ein Café). So können Sie schnell wieder gehen, wenn das Date Ihnen gar nicht gefällt. Eine Einladung in die Wohnung Ihrer Bekanntschaft sollten Sie zu diesem Zeitpunkt unbedingt ablehnen!