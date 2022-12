Von Nordpol zu Nordpol Hier können Sie Santa Claus Flugroute im Internet verfolgen

Neben dem aktuellen Standort findet man auch noch allerhand interessanter Flugdaten. So erfahren wir, dass der Schlitten auf 38.000 Fuß (etwa 11,5 Kilometer) Höhe fliegt. Mit 727 Knoten ist er ziemlich schnell unterwegs. Das muss wahrscheinlich so sein, damit er auch alle Geschenke rechtzeitig zu den Kindern in aller Welt bringen kann. Aus welchen Quellen die App die Daten vom Weihnachtsmann bezieht ist nicht bekannt. Der Weihnachtsmann wurden zuletzt auch in unserer Region gesichtet, unter anderem in Möchengladbach und Goch.