Reaktion auf Attacken : Facebook sperrt Konten von rechten US-Hassrednern

Washington Es ist ein Rückschlag für die Propaganda-Maschine der politischen Rechten in den USA. Das Soziale Netzwerk Facebook hat mehrere Konten von Befürwortern und Rednern der Bewegung gesperrt.

Alex Jones hat in der Vergangenheit unter anderem die These verbreitet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Auch behauptete er, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden sei. Sein Facebook-Konto hatte das Unternehmen bereits gesperrt, nun nahm es seinen Instagram-Account ins Visier.