TikTok-Phänomen erklärt : Was ist eigentlich eine "Millennial Pause"?

Düsseldorf Die so genannte „Millennial Pause“ ist eines von vielen Phänomenen, die auf der Videoplattform TikTok entstanden sind. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff?

Um zu verstehen, was mit einer Millennial Pause gemeint ist, sollte man den Begriff „Millennial“ verstehen. Damit sind Menschen gemeint die zwischen 1980 und 1999, also kurz vor dem Millennium, geboren wurden. Häufig werden sie auch als Generation Y bezeichnet. Neben den 10- bis 19-Jährigen bilden sie die größte Gruppe der TikTok-Nutzer. Auf der Videoplattform werden die Millennials immer wieder Ziel von Witzen, Vorurteilen und Memes. Jüngere Nutzer amüsieren sich über die Frisuren, die Kleidung und die Musik der Generation Y. Und über die Art und Weise, wie sie ihre Videos aufnehmen. So bezeichnet der Begriff Millennial Pause den Sekundenbruchteil, den Millennials abwarten, bis sie in einem Video zu reden beginnen. Manche Nutzer führen dieses Phänomen darauf zurück, dass ältere Menschen es nicht gewohnt sind, dass ein Video sofort startet und deshalb noch einen kurzen Moment abwarten.