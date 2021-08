Beliebt auf Tiktok : Ärzte warnen vor schweren Gesundheitsrisiken bei „Milk-Crate-Challenge“

Los Angeles Mediziner warnen vor den Risiken der „Milk-Crate-Challenge“ auf der Video-Plattform Tiktok. Dabei werden instabile Türme aus Kisten gebaut und erklommen. Stürze und Verletzungen inklusive.

Das Klettern auf hohe Türme und Pyramiden aus Plastikkisten hat sich in Online-Portalen wie Tiktok zu einem Hype entwickelt - doch Mediziner warnen vor schwerwiegenden gesundheitlichen Risiken der sogenannten Milk-Crate-Challenge. Die Teilnehmer riskierten einen Sturz auf den Kopf und damit eine Hirnblutung, erklärte der Notfallmediziner Chad Cannon vom Gesundheitssystem der University of Kansas am Mittwoch (Ortszeit).