Facebook-Konzern Meta will in Deutschland, Frankreich und Australien nicht mehr für Nachrichten zahlen

Meta gab in einer Erklärung an: „Um sicherzustellen, dass wir weiterhin in Produkte und Dienste investieren, die das Engagement der Nutzer fördern, werden wir in diesen Ländern keine neuen kommerziellen Verträge für traditionelle Nachrichteninhalte abschließen und in Zukunft keine neuen Facebook-Produkte speziell für Nachrichtenverlage anbieten.“ Der Eigentümer von Facebook hat sich oft mit Australien über die Forderung gestritten, dass er Verleger für Nachrichteninhalte bezahlen muss. „Metas Entscheidung, in einer Reihe von Ländern nicht mehr für Nachrichteninhalte zu zahlen, stellt eine Vernachlässigung seines Engagements für die Nachhaltigkeit der australischen Nachrichtenmedien dar“, teilte Australiens stellvertretender Leiter der Finanzabteilung, Stephen Jones, in einer Erklärung mit. Er fügte hinzu, dass die Regierung den Rat des Finanzministeriums und der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission über die nächsten Schritte einholen werde.