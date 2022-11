Überholt PewDiePie : MrBeast ist Youtuber mit den meisten Abos

MrBeast ist bekannt für spektakuläre Youtube-Videos, in denen Menschen Geld gewinnen können. Die Klickzahlen überschreiten dabei regelmäßig die 100-Millionen-Marke. Nun haben auch seine Abos neue Sphären erreicht.

Zu den erfolgreichsten Produktionen, die der 24-Jährige mit seinem Team auf die Beine gestellt hat, gehört „Squid Game In Real Life“ mit mehr als 300 Millionen Aufrufen. Zu gewinnen gab es 456.000 US-Dollar. Bei seinem letzten Video verschenkte er einen Privatjet an denjenigen, der seine Hand am längsten an dem Flugzeug lassen kann.