Kritik nach Musk-Übernahme : So funktioniert die Twitter-Alternative Mastodon

So funktioniert die Twitter-Alternative Mastodon

Berlin Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk diskutieren viele Nutzer über einen Wechsel zu anderen Social-Media-Diensten. Dabei fällt immer wieder der Name des in Deutschland entwickelten Netzwerks Mastodon.

Der Twitter-Konkurrent Mastodon ist bislang nur wenigen Menschen in Deutschland ein Begriff. 80 Prozent der Menschen in Deutschland haben noch nie von diesem dezentralen und werbefreies Netzwerk gehört, ergab eine am 31. Oktober 2022 veröffentlichte repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov. Elf Prozent haben schon einmal davon gehört, haben aber kein Zugangskonto dort. Weitere vier Prozent sind bereits bei Mastodon mit einem Account aktiv. Fünf Prozent machten keine Angabe.