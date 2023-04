„Monatelang mit mir gerungen“ Mai Thi Nguyen-Kim beendet ihren Youtube-Kanal „maiLab“

„Monatelang habe ich mit mir gerungen und kam am Ende zu dem Schluss, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um mit ‚maiLab‘ aufzuhören, um ein Kapitel abzuschließen“, erklärt sie in ihrem Abschiedsvideo. Nun sei erst mal eine Baby-Pause geplant. Für die Zukunft kündigt Nguyen-Kim bereits neue Projekte an, jedoch ohne Details zu nennen. Am Ende des Videos richtet sie sich an ihre Fans: „Freunde der Sonne, seid nicht traurig.“ Mehr als 8000 Nutzer kommentierten das Abschiedsvideo innerhalb des ersten Tages, größtenteils mit Bedauern und lobenden Worten.