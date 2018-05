Statt Google, Apple oder Amazon: Lohnt sich ein eigener Cloud-Speicher?

Düsseldorf Werden Daten in einer Cloud gespeichert, hat man diese auf allen Geräten, überall verfügbar. Wer seine Daten nicht Google, Apple oder Amazon anvertrauen möchte, kann mit etwas Aufwand eine Cloud auch zu Hause realisieren. Das kann Vorteile haben.

Router sorgen heute nicht nur dafür, dass man daheim ins Internet kommt. Sie verbinden auch die Geräte im Heim per Kabel oder WLAN und ermöglichen den Austausch untereinander. Eines dieser verbundenen Geräte kann auch ein USB-Stick oder eine Festplatte sein - sie passen an den USB-Stecker des Routers. Andere Festplatten-Modelle werden per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden.

Nun muss man dem Router noch sagen, was er mit dem angeschlossenen Gerät machen soll. Das geschieht am Computer, indem man im Browser das Menü des Routers aufruft und den USB-Partner für den Fernzugriff anmeldet. Netzwerkfestplatten haben eigene Programme für die Einrichtung. Manche Hersteller liefern auch einfach zu bedienende Apps für den Zugriff auf den vernetzten Datenspeicher.

Sicherheit der privaten Cloud

Angreifern geht es in Sachen Cloudspeichern aber weniger um Privatfotos und die Musiksammlung. Sie sind eher an lohnenswerteren Zielen wie Bankverbindungen interessiert. Diese Infos sollten also weder in der privaten, noch in der großen Cloud landen. Die eigene Mediensammlung dagegen griffbereit zu wissen, ist komfortabel und für Angreifer uninteressant.