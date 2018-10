LeFloid im Interview über Trump, Youtube und Weidel

Youtuber LeFloid : „Ein Skandal dauert heute nur noch gefühlt zwölf Stunden“

Der Youtuber LeFloid Foto: dpa

Essen LeFloid gehört zu den wenigen deutschen Youtubern, die mit politischen Inhalten Erfolg haben. Im Interview spricht er über seine eigene Beerdigung in Südkorea und die Chancen von Donald Trump, wiedergewählt zu werden.

Du hast für eine Youtube-Serie in Südkorea deine eigene Beerdigung nachgespielt. Wie ist es, in einem Sarg zu liegen?

LeFloid Das ist ein in der koreanischen Kultur tief verankertes Relikt, dass man versucht, sich zu reinigen und sein Weltbild wieder neu zu ordnen - mit Hilfe einer symbolischen Wiedergeburt. Eine Stunde im Sarg zu liegen, war, nachdem ich die leichte Klaustrophobie überwunden hatte, erst sehr langweilig, dann sehr warm, dann sehr eng. Und doch hatte ich meine drei, vier stillen Minuten, um über Sachen nachzudenken, die ich aber bei jedem Geräusch verworfen habe in der Hoffnung, dass der Deckel wieder aufgeht.

Was für Sachen waren das?

LeFloid Das kreiste um mich, aber dem Gedanken, um den es eigentlich ging, wollte ich entkommen: den Gedanken, tot zu sein.

Eine Stunde im Sarg muss für einen Freund der Dauerbeschallung wie dich besonders schwer gewesen sein.

LeFloid Das war tatsächlich nicht so einfach. Ich will mich entweder auf Aufgaben konzentrieren oder mich ablenken lassen durch Hörspiele, Videos, Filme, Musik. Schwieriger ist es aber wahrscheinlich für die Leute, die sich nonstop vorstellen, wie das wäre, nicht mehr am Leben zu sein.

Im Gegensatz zu vielen anderen bist du, was jüngere Generationen betrifft, vorsichtig optimistisch. Als Beispiel nennst du die durchs Internet vorangetriebene Kampagne „March For Our Lives“, die die Schüler nach dem Amoklauf in Parkland gestartet haben. Sind Jugendliche da erwachsener als Erwachsene?

LeFloid Erwachsener als Erwachsene? Schwierig zu sagen. Dass eine Generation, die mit neuen Medien aufgewachsen ist, eine andere Kompetenz hat, mag ich ihr einfach mal unterstellen. Auch wenn ein Fach wie Medienkompetenz bis zu einem gewissen Alter in Schulen wichtiger wäre, als heute angenommen wird. Aber wenn wir von jungen Erwachsenen sprechen, die das Internet und soziale Medien als Teil ihres alltäglichen Lebensraums begriffen haben, können die das besser und effektiver nutzen als andere Generationen. Besser als eine sehr junge Generation, die sich der Tragweite noch nicht bewusst ist, aber auch einer älteren Generation, die damit nicht viel anfangen kann.

Info LeFloid Foto: Piper Karriere LeFloid ist der Künstlername des Youtubers Florian Diedrich geb. Mundt. Bekannt wurde er mit seinem meinungsstarken Format "LeNews", in dem er auf aktuelle Themen eingeht. Im Juli 2015 interviewte er Angela Merkel. Leben Er wurde am 1. Oktober 1987 in Berlin geboren und studierte Psychologie und Rehabilitationspädagogik. Dabei konzentrierte er sich besonders auf Kinder und Jugendliche. Diedrich ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Kürzlich ist er von Berlin nach Brandenburg gezogen. Buch Zusammen mit Tommy Krappweis hat er soeben eine Art Zwischenbilanz seines Lebens in Buchform veröffentlicht: Willkommen im Real Life: Mein Leben zwischen Freunden, Fakes und Fakten (Piper, 304 Seiten, 15 Euro)

Was für junge Leute kommen da nun also in die Gesellschaft?

LeFloid Sprichwörter wie „Du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht“ werden immer wichtiger. Jeder mag selbst entscheiden, ob das positiv oder negativ ist. Wir brauchen jedenfalls nicht so doll Angst haben, dass da bald Digital-Zombies durch die Welt schleichen werden. Vielleicht brauchen wir alle ab und zu ein bisschen digital detox.

Du machst politische Inhalte, aber Youtube schaltet bei solchen Videos mittlerweile kaum noch Werbung, auch weil die Werbetreibenden das so wollen. Das ist doch eine vergebene Chance für eine noch immer neue Plattform.

LeFloid Das ist so und da brauchen wir auch nicht lange drumherum zu reden. Wer sich auf Youtube mit meinungsstarken Inhalten auseinandersetzen möchte, braucht aktuell nicht davon ausgehen, dass er damit Geld verdienen wird. Aber wenn du dir eine Community schaffst, kannst du das auf andere Weise, durch Spenden zum Beispiel.

Du schreibst in deinem Buch: Wenn Trump wiedergewählt wird, isst du einen Tisch mit Messer und Gabel. Was macht dich so sicher, dass er es nicht wird?

LeFloid Das ist nur mein verkappt naiver Optimismus, der mich dazu antreibt, solche Dinge zu sagen. Wenn ich Menschen sehe, die mit rosa Schildchen und „Women For Trump“ auf die Straße gehen, schüttele ich den Kopf bis kurz vor den Genickbruch – dann denke ich: In nicht mal zweieinhalb Jahren esse ich mit Messer und Gabel meinen Schreibtisch. Es kommt sehr auf den Gegenkandidaten an und darauf, wie viel Scheiße selbst ein Donald Trump noch baut.

Wie will er das noch überbieten?

LeFloid Ich weiß. Er hat sich über Behinderte lustig gemacht. Er hat sich über eine Frau lustig gemacht, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Opfer sexueller Übergriffe geworden ist. Er ist Verschwörungstheoretiker, er ist notorischer Lügner. Aber solange jeden Tag in jeder großen US-Zeitung steht, was Trump wieder angestellt hat, wird man vergessen, was er drei Tage zuvor gemacht hat. Trotzdem: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer Wiederwahl kommt. Wenn er weiter mit Tweets für solche Erschütterungen am US-Aktienmarkt sorgt, wird das irgendwann so eng für ihn nach dem kurzfristigen wirtschaftlichen Aufschwung, dass er keine Sonne mehr sieht. Ich wünsche mir diesen Untergang herbei.

Mir erscheint er mittlerweile wie eine Serienfigur. Man würde doch gerne wissen, wie es mit ihm weitergeht.

LeFloid Würde sich das ein deutscher Politiker erlauben, wäre hier Mord- und Totschlag. Dann hätte das Konsequenzen. Okay, im Zweifelsfall eine Beförderung durch Horst Seehofer.

Ich habe den Eindruck, auch deutsche Politiker müssen dank der Maßlosigkeit von Trump nicht mehr so schnell zurücktreten.

LeFloid Weil heutzutage ein Skandal gefühlt nur noch zwölf Stunden dauert und dann kommt der nächste. Ein Politiker muss sich nur bis dorthin retten. Und solange wir Menschen haben wie Alice im Wunderland, die im Bundestag von „alimentierten Messermännern“ spricht, haben wir leider genug Schlagzeilen, dass für andere wichtige Themen nicht genug Zeit und Raum in der Berichterstattung bleibt.

Machen die nächsten Generationen jemanden wie Donald Trump unwahrscheinlicher, vielleicht auch, weil sie souveräner im Umgang mit Fake News sind?

LeFloid Souveränität hat ja auch immer damit zu tun, wie informiert du bist. Und da habe ich schon Hoffnung, dass da eine informierte Generation heranwächst, die gelernt hat zu differenzieren, was Schlagzeilen angeht. Nichtsdestotrotz habe ich Bammel. Dass wir eine Art Bildungselite bekommen, die sich von der noch gesellschaftlichen Mitte spaltet und eher Richtung rechts driftet.

Bist du nicht auch Teil der Bildungselite?