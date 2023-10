Mikroblogging-Alternative Das ist der Kurznachrichtendienst Bluesky

Ob sich die Plattform durchsetzen wird, ist noch unklar. Fest steht, dass sie X bzw. Twitter am ähnlichsten ist im Vergleich zu den Alternativen wie Mastodon oder Threads. Allerdings müssen die Netzwerke, die in Bluesky involviert sind, das AT-Protokoll als Grundlage nehmen, was zwar zum einen zur Entstehung neuer Netzwerke führen könnte, aber auch im Fall von Facebook, Tiktok oder Instagram unwahrscheinlich ist.