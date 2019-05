Kolumne „Total Digital“ : Es ist Zeit, Facebook zu zerschlagen

Düsseldorf Forderungen nach Privatsphäre, Regeln und Vorschriften prasseln auf die Tech-Giganten ein. Sie wollen Zugeständnisse machen - aber wohl nur, um härtere Auflagen zu verhindern.

Ein Text in der New York Times erhitzt im Silicon Valley die Gemüter: „Es wird Zeit, Facebook zu zerschlagen“, heißt die Überschrift eines Gastbeitrages. An dieser Stelle hätte man für gewöhnlich schon aufhören können zu lesen, doch stammen die Zeilen diesmal nicht von einem misanthropischen Kulturpessimisten aus dem Feuilleton, sondern von Chris Hughes, einem Gründer und Teilhaber von Facebook.

In seinem Text appelliert er an die US-Regierung, Facebook, Whatsapp und Instagram in drei getrennte Unternehmen aufzusplitten. Auch in den USA werden derzeit die Forderungen nach mehr Regulierung von Facebook und Co. lauter. Eine Gesetzesnovelle ist in Arbeit, die sich an der europäischen Datenschutzgrundverordnung orientiert. Um dem Gesetz zuvorzukommen erleben wir aktuell eine Charmeoffensive aus dem Silicon Valley, wie wir sie so noch nie erlebt haben. Der Tenor: „Bitte reguliert uns!“