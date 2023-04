Digitale Sicherheit Warum Sie keine Passwörter mit Hilfe von KI erstellen sollten

Ein Risiko ist auch die Verwendung persönlicher Informationen in Passwörtern: 40 Prozent der Befragten setzen laut Umfrage Daten wie Geburtstage (13 Prozent), Haustiernamen (elf Prozent) oder wichtige Jahrestage (elf Prozent) ein. Viele dieser Daten sind aber oft in Online-Netzwerken frei im Internet verfügbar, so dass sich Passwörter leicht erraten lassen - mit Künstlicher Intelligenz werde das noch einfacher, warnten die Experten.