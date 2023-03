Aufregung um KI-Fotos Wenn der Papst plötzlich eine hippe Daunenjacke trägt

Arthur Holland Michel, Experte für neue Technologien bei der Organisation Carnegie Council for Ethics in International Affairs in New York, befürchtet nach eigenen Worten, dass die Welt noch nicht bereit ist für den Umgang mit den neuen Tools. Er frage sich, wie etwa so genannte Deepfakes von Privatleuten reguliert werden könnten, sagt Michel, also etwa schädliche gefälschte Bilder eines Expartners oder einer Kollegin. Er gehe davon aus, „dass ein bis jetzt ungeahnter technologischer Durchbruch notwendig sein“ werde, um ein großes Ausmaß an Desinformation in allen gesellschaftlichen Bereichen definitiv zu stoppen.