KI-Tool Google „Flood Hub“ soll weltweit vor Hochwasser warnen

Den Juli 2021 werden die Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz nie vergessen: Bei dem Jahrhundert-Hochwasser verloren fast 200 Menschen ihr Leben. Die materiellen Schäden durch die Flut lagen im zweistelligen Milliardenbereich. Und auch in den vergangenen Tagen sorgt Hochwasser in Europa wieder für Zerstörung: In Norditalien kamen durch die Flut mindestens 14 Menschen um. Auch in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien führten starke Regenfälle vor wenigen Tagen zu Überschwemmungen. Schätzungen zufolge sind jährlich mehr als 250 Millionen Menschen von Überschwemmungen betroffen, Tendenz steigend. Wegen des Klimawandels nehmen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen an Häufigkeit und Intensität zu.