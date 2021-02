Druck auf rechte Online-Medien : Medienaufsicht geht gegen „KenFM“ und „Flinkfeed“ vor

Düsseldorf/Berlin Der Gegenwind für rechte Online-Medien für rauer: Die Landesanstalt für Medien NRW geht gegen das rechte Jugendportal „Flinkfeed“ (früher „Fritzfeed“) vor, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gegen „KenFM“.

Die Landesmedienanstalten gehen mit neuen gesetzlichen Befugnissen gegen Online-Medien vor, die gegen die journalistische Sorgfaltspflicht verstoßen. Deutschlandweit seien elf sogenannte Hinweisschreiben an Online-Anbieter verschickt worden, sagte eine Sprecherin der Landesanstalt für Medien NRW dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag in Düsseldorf. Darunter seien die Angebote „KenFM“ des Web-Publizisten Ken Jebsen, „Deutschland-Kurier“ und „Flinkfeed“.