„Info Wars“-Verschwörungstheorien: Twitter-Chef will Alex Jones’ Account nicht sperren

Berlin Der US-amerikanische Verschwörungstheoretiker Alex Jones äußert sich „entmenschlichend“ über Transgender, Muslime und Immigranten. Facebook, Apple, YouTube und Spotify haben seinen Inhalt deshalb (teilweise) gelöscht.

„Wir wurden von Facebook, Spotify und Apple komplett verbannt“, erklärte Jones am Montag auf Twitter und schrieb von „Zensur“. Der Journalist aus Texas hatte in der Vergangenheit unter anderem verbreitet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Außerdem behauptete er, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden oder dass der Klimawandel ein Mythos sei.