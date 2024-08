Vor 30 Jahren Als die erste E-Mail in Deutschland ankam

Rotert installierte sie, testete, bastelte, fummelte, passte manches an. Am 3. August um 10.14 Uhr dann erreichte ihn die Mail, die am Vortag um 12.35 Uhr in Boston geschrieben wurde. Abzüglich der sechs Stunden Zeitverschiebung ergibt das eine Verzögerung von knapp 16 Stunden. Der Datentransport selbst wäre deutlich schneller gegangen, in einer halben Stunde vielleicht. Doch Rotert musste seine elektronische Post von einem Server so manuell abholen wie die analoge aus seinem Briefkasten. Und das tat er eben nicht schon am Abend des 2. August, sondern erst am nächsten Vormittag.