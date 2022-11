Änderung bei Netflix : Hat Passwort-Sharing beim Streamen Zukunft?

Berlin/Frankfurt Kundinnen und Kunden von Streamingdiensten wollen ihren Zugang oft mit anderen teilen, die Anbieter wollen das natürlich nicht oder wenigstens in engen Bahnen lenken. Wie ist der Stand der Dinge?

Eigentlich gibt es Regeln

Datenschutz und Schutzmaßnahmen

Wäre so eine Orts- und Endgerätekontrolle auch hierzulande denkbar? „Aus Datenschutzgründen wäre das in Deutschland problematisch“, sagt der Frankfurter Medienanwalt Severin Riemenschneider.

Allerdings hat Netflix in der Vergangenheit schon einmal vereinzelt Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert, ihre Identität per Code zu bestätigen. Die Codes waren an die im Kundenkonto hinterlegte E-Mai-Adresse oder per SMS an die hinterlegte Handynummer verschickt worden.