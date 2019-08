Wegen Hasskommentaren : Bislang 31 Bußgeldverfahren gegen soziale Netzwerke

Berlin Wegen Hasskommentaren im Internet hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) bisher 31 Bußgeldverfahren gegen Anbieter sozialer Netzwerke eingeleitet. Aber nur ein Bußgeldbescheid ist bislang ergangen - gegen Facebook.

Das berichtete das Düsseldorfer "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. Den Anbietern werden demnach Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) vorgeworfen.

In 17 Fällen hat die Behörde demnach die Betreiberfirmen angehört, in 14 Fällen werde eine Anhörung erwogen. Ein Bußgeldbescheid sei bisher allerdings nur in einem Fall ergangen, und zwar gegen Facebook. Das Unternehmen solle eine Strafe von zwei Millionen Euro zahlen.