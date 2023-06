„Das Ende vom ewigen Eis“ Schweizer Doku über Gletscher-Schmelze erhält Grimme Online Award

Eine schweizerische Netz-Doku über eine Gletscher-Schmelze ist am Donnerstagabend in Köln mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. „Das Ende vom ewigen Eis“ ist eine Produktion des Zürcher „Tages-Anzeiger“. Nach Meinung der Jury haben es die Autoren geschafft, ein hochkomplexes naturwissenschaftliches Phänomen in einer zugänglichen Geschichte zu erzählen, die auch Nicht-Wissenschaftler verstehen: „Damit bringen sie ein brisantes und sehr aktuelles Thema aus der Nerd-Ecke in die breite Öffentlichkeit.“