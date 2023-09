Firmengeschichte Von der Garage zum Weltkonzern – Google wird 25 Jahre alt

Es ist September 1998, als in einer Garage im nordkalifornischen Menlo Park die Suchmaschine Google aus der Taufe gehoben wird. Zuvor tüftelten die beiden Studenten Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University an einer Methode, das Internet effizienter als bislang durchsuchen zu können. Dafür entwickelten sie Algorithmen, mit denen sich bestimmen lässt, in welcher Beziehung Websites zu anderen Seiten stehen – und ließen dies in die Relevanz der Suchergebnisse einfließen.