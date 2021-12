Persönlichkeiten

Bei den Persönlichkeiten mit dem größten Anstieg der Suchanfragen landet der dänische Fußballspieler Christian Eriksen auf Platz 1. Danach folgt Alec Baldwin, der wegen eines tödlichen Unfalls an einem Filmset in die Schlagzeilen geriet. Aber auch die Kanzlerkandidaten sind in dieser Auflistung vertreten. Armin Laschet landet insgesamt auf Platz vier und damit vor Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Die Persönlichkeiten mit dem größten Anstieg 2021: