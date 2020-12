Suchbegriffe

Die Corona-Pandemie ist weltweit und auch in Deutschland auf Platz 1 der Suchbegriffe des Jahres. Kein anderes Thema bewegte die Menschen so sehr wie das Coronavirus. Auf Platz zwei folgt ein Thema, das vor allem in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen sorgte: Die US-Wahlen, deren Auszählungen mehrere Tage dauerten. An nächster Stelle reiht sich ein ganz alltägliches Thema ein: „Wetter morgen“ erlebt einen prozentual so starken Aufstieg, dass es sich auf Platz 3 in den Top-Suchbegriffen des Jahres wiederfindet.