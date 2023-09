Hambacher Forst und Flughafen BER Die Veränderung Deutschlands im Zeitraffer betrachten

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wird in der eigenen Nachbarschaft beispielsweise ein Haus abgerissen, ist das für Anwohner in den ersten Tagen danach meist eine große Umstellung und Gesprächsthema Nummer eins in der Straße. Doch schon nach wenigen Wochen wurde sich an das neue Umfeld gewöhnt und man erinnert sich immer schlechter daran, wie es denn eigentlich früher aussah. Erst, wenn dann wieder alte Fotos angeschaut werden, fallen gerne mal Sätze wie: „Ach ja, so sah das hier ja mal aus.“