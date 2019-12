Trends des Jahres veröffentlicht : Welche Begriffe die Deutschen 2019 am meisten gegoogelt haben

Düsseldorf Jedes Jahr im Dezember veröffentlicht Google die Suchtrends des Jahres. Neben allerlei kuriosen Fragen haben die Deutschen auch nach Vermissten und Tragödien gesucht. Welche Begriffe am meisten gesucht wurden.

Wonach haben Google-Nutzer in Deutschland 2019 besonders häufig gesucht? Nach der im Februar verschwundenen Rebecca. Unter den allgemeinen Suchbegriffen hat der Name der Berliner Schülerin 2019 den stärksten Zuwachs an Suchanfragen verzeichnet, wie Google am Mittwoch mitteilte. Auch bei den Wo-Fragen lag „Wo ist Rebecca?“ vorn - auf Platz zwei hinter „31.10. Feiertag wo?“ und vor „Blinddarm Schmerzen wo?“.