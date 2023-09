Probieren Sie es! 20 Suchbegriffe, bei denen Google Sie mit „Easter Eggs“ überrascht

Easter Eggs sind versteckte Überraschungen, die Softwareentwicklerinnen oder -entwickler in Computerprogramme oder Medien eingebaut haben. Hier leben die Programmierer ihren Spieltrieb aus, hinterlassen ihre Signatur oder machen auf diesem Wege auf sich aufmerksam – sehr zur Freude der Nutzer. Die versteckten Gimmicks, die teilweise gar nicht so leicht zu entdecken sind, baut auch die Suchmaschine Google ein. Wir stellen 20 unterhaltsame Easter Eggs von Google vor.

The Last of Us

"The Last of Us" ist eine US-amerikanische, postapokalyptische Fernsehserie, in der eine Pilzinfektion Menschen in Zombies verwandelt. Wird der Suchbegriff "The Last of Us" bei Google, eingegeben, erscheint unten am Bildrand ein brauner, runder Knopf mit einem Pilzsymbol. Mit dem Mauszeiger kann durch Drücken auf den Pilz dieser zum Wachsen angeregt werden.