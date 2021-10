Internet-Ausbau kommt voran : Zwei Drittel der Deutschen können auf Glasfaser-Internet zugreifen

Berlin Gute Nachricht beim Internetausbau: Zwei Drittel der deutschen Haushalte können mit Gigabit-Tempo online sein. Das Netz bereitet einem Experten keine Sorgenfalten - das Thema digitale Verwaltung hingegen schon.

Immer mehr Bundesbürger können daheim sehr schnell im Internet surfen. Bis Jahresende seien in Deutschland schätzungsweise 7,5 Millionen reine Glasfaser-Anschlüsse betriebsbereit, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie von Dialog Consult im Auftrag des Telekommunikations-Branchenverbandes VATM. Im vergangenen Jahr waren es 5,4 Millionen. „Das ist ein erheblicher Zuwachs“, sagte Studienautor Torsten Gerpott. „Trotz Corona-Einschränkungen ist massiv gebaut worden.“ Die Deutsche Telekom und Wettbewerber wie die Deutsche Glasfaser kamen dabei gut voran.

Es geht um „Fiber to the Home“ (FTTH) oder „Fiber to the Building“ (FTTB) - also Glasfaser, die auch auf der letzten Strecke bis zur Wohnung oder zumindest bis zum Gebäude liegt und nicht nur bis zum grauen Schaltschrank in der Straße. Solche Verbindungen gelten als besonders schnell und stabil. Bei anderen Übertragungsarten ist ebenfalls Glasfaser verbaut, aber nicht auf der kompletten Strecke - daher spricht man bei FTTH und FTTB von „reinen“ Glasfaseranschlüssen.