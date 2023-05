„Flood Hub“ Google warnt mit KI-Tool vor Hochwasser

Den Juli 2021 werden die Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz nie vergessen: Bei dem Jahrhundert-Hochwasser verloren fast 200 Menschen ihr Leben. Die materiellen Schäden durch die Flut lagen im zweistelligen Milliardenbereich. Und auch in den vergangenen Tagen sorgt Hochwasser in Europa wieder für Zerstörung: In Norditalien kamen durch die Flut mindestens 14 Menschen um. Auch in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien führten starke Regenfälle vor wenigen Tagen zu Überschwemmungen. Schätzungen zufolge sind jährlich mehr als 250 Millionen Menschen von Überschwemmungen betroffen – Trend steigend: Wegen des Klimawandels nehmen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen an Häufigkeit und Intensität zu.