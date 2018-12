Schulz und Böhmermann in Bochum: Wir verlosen Gästelisten-Plätze für „Fest & Flauschig“

Düsseldorf Am Dienstag zeichnen Olli Schulz und Jan Böhmermann in Bochum die Weihnachtsfolge ihres beliebten Podcasts „Fest & Flauschig“ auf. Wir verlosen Plätze für die Gästeliste.

Immer wieder sonntags sprechen Liedermacher (er will nicht „Blödelbarde“ genannt werden) Olli Schulz und TV-Moderator (er wurde schon einiges genannt) Jan Böhmermann in ihrem Podcast auf Spotify über so ziemlich alles - vom Umgang mit der Einsamkeit bis zu den größten fünf Dingen, die auf jeden Frühstückstisch gehören.

Kurz vor Weihnachten wollen sie ihren Podcast wieder einmal live vor Publikum aufzeichnen, diesmal in Bochum . Alle Einnahmen der Veranstaltung werden an gemeinnützige Organisationen gespendet. Der Mitschnitt der Show wird später als Podcast bei Spotify zu hören sein. Die Karten waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft - mit uns haben Sie trotzdem die Chance, live dabei zu sein.

Wir verlosen 5x2 Plätze auf der Gästeliste für die Aufzeichnung von „Fest & Flauschig“ am 18.12.2018 im „Starlight Express Theater“ in Bochum. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Mitmachen können Sie bis zum 17.12.2018 um 18.00 Uhr. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Veranstalter ist die RP Digital GmbH. Sie können mitmachen, indem Sie eine E-Mail an gewinnspiele@rp-online.de mit dem Betreff „Fest & Flauschig“ schicken. Bitte schicken Sie uns dabei Ihren vollständigen Namen mit. Die Daten werden nur für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und verarbeitet. Anschließend werden sie gelöscht. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Im Fall des Gewinns werden wir Ihre Daten an den Veranstalter weiterleiten, damit Sie auf die Gästeliste gesetzt werden können. Erscheinen die Gewinner nicht zur Veranstaltung, entfällt der Gewinn. Bitte beachten Sie auch unsere Teilnahmebedingungen sowie unsere Hinweise zur Datenerhebung bei Gewinnspielen.