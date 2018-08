FatCam in London: Museum lässt Verfall eines Stücks vom Fettberg übertragen

London Ein Teil des legendären Londoner Fettbergs hat einen eigenen Livestream bekommen. Die „Fatcam“ überträgt jetzt rund um die Uhr, wie ein kleines Stück des Pfropfens von Schimmel überwuchert wird.

Die schuhkartongroßen Überreste einer gärenden Ansammlung von Fett, Öl, Windeln und Feuchttüchern, die im vergangenen Jahr aus einem Abwasserkanal der britischen Hauptstadt entfernt wurden, seien mittlerweile so hochgiftig, dass sie künftig in eine Sicherheitsbox kämen, teilte das Museum of London am Dienstag mit. Dort könnten Besucher das Gebilde über eine „Fatcam“ aus sicherer Distanz online in Augenschein nehmen - bei Bedarf auch 24 Stunden am Tag.