Vorwurf der Diskriminierung : Facebook zahlt Millionensumme an abgelehnte Bewerber

Facebook zahlt Millionensumme an abgelehnte Bewerber

Washington Der Internetkonzern soll US-Bewerber bei Stellenangeboten benachteiligt haben. Jetzt willigt Facebook ein, insgesamt 14 Millionen US-Dollar an Strafen und Entschädigungen zu zahlen.

Die US-Regierung hatte Facebook im vergangenen Dezember in den letzten Amtsmonaten von Präsident Donald Trump verklagt. Das Justizministerium warf der Online-Plattform vor, zwischen Januar 2018 und September 2019 mehr als 2.600 offene Stellen für Ausländer mit zeitlich befristetem Visum reserviert zu haben, denen das Unternehmen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ermöglichen wollte. Damit seien US-Bürger "diskriminiert" worden.

So habe das Unternehmen die fraglichen Stellen nicht auf seiner Website veröffentlicht, nur ausgedruckt eingereichte Bewerbungen - also keine Online-Bewerbungen - akzeptiert, und sich geweigert, US-Bürger für die Positionen in Betracht zu ziehen. Stattdessen seien Ausländerinnen und Ausländer unter anderem mit dem H-1B-Visum für hochqualifizierte Fachkräfte bevorzugt worden. Die Stellen waren den Angaben zufolge durchschnittlich mit einem Jahresgehalt von rund 156.000 Dollar (etwa 130.000 Euro) vergütet.