„Whatstabook“: Facebook will Chat-Dienste Instagram und Whatsapp miteinander verknüpfen

Facebook will Chat-Dienste Instagram und Whatsapp miteinander verknüpfen

Facebook will das Versenden verschlüsselter Nachrichten zwischen seinen Diensten ermöglichen. Das Unternehmen hatte vor einigen Jahren Whatsapp und Instagram angekauft.

Facebook will seine Chat-Dienste wie WhatsApp und Messenger laut Medienberichten im Hintergrund zusammenlegen und stärker mit Verschlüsselung absichern. Das Online-Netzwerk bestätigte der „New York Times“ und der „Financial Times“ zumindest, dass es Überlegungen in diese Richtung gibt. „Wir arbeiten daran, mehr unserer Messaging-Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auszustatten, und prüfen Wege, wie man Freunde und Familie über die Grenzen verschiedener Netzwerke hinweg einfacher erreichbar machen kann“, sagte ein Sprecher den Zeitungen. Derzeit gebe es interne Diskussionen darüber, wie das am besten umzusetzen sei.