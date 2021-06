Soziale Netzwerke : Monopol-Klage prallt an Facebook ab

Washington Im Rechtsstreit mit US-Behörden wegen Missbrauch von Marktmacht hat Facebook einen Erfolg erzielt. Der Konzern braucht Instagram und Whatsapp nicht abzuspalten. Damit ist die Sache allerdings nicht ausgestanden.

Richter Boasberg hielt dem jedoch entgegen: „Diese Anschuldigungen - die nicht einmal eine geschätzte tatsächliche Zahl oder Bandbreite für Facebooks Marktanteil zu irgend einem Zeitpunkt in den vergangenen zehn Jahren bieten - zeigen am Ende nicht plausibel, dass Facebook Marktmacht hat.“ Er stimme nicht mit allen Argumenten von Facebook überein, ergänzte Boasberg.

An der Wall Street wurde die Entscheidung des Bundesrichters freudig aufgenommen. Der bereits steigende Kurs der Facebook-Aktien legte an der New Yorker Börse weiter zu. Mit einem Plus von fast fünf Prozent stieg der Wert der Aktie auf 357,89 Dollar, so dass der Börsenwert des Konzerns erstmals eine Billion Dollar überstieg.