Seit Jahresbeginn : Facebook löscht 5,4 Milliarden Fake-Profile

San Francisco Der Internetkonzern kämpft gegen Manipulation. Nach eigenen Angaben kann das Unternehmen gefälschte Accounts inzwischen besser erkennen und schneller löschen. Facebook gibt außerdem eine Schätzung bekannt, wie viel Prozent der User unecht sind.

Im Kampf gegen Falschinformation und Manipulation hat der US-Internetkonzern Facebook in diesem Jahr nach eigenen Angaben bereits rund 5,4 Milliarden Fake-Accounts gesperrt. Facebook könne inzwischen besser erkennen, wenn gefälschte und missbräuchliche Nutzerkonten erstellt würden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in seinem Transparenzbericht mit. Jeden Tag unterbinde der Konzern dank seiner verbesserten Prüfmechanismen "Millionen Versuche", Fake-Accounts einzurichten.