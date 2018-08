Facebook soll Finanzdaten seiner Nutzern bei Banken angefragt haben

New York Vorstoß in ein neues Geschäftsfeld? Einem Zeitungsbericht zufolge soll das Online-Netzwerk Facebook bei mehreren US-Großbanken Finanzdaten von Nutzern angefragt haben.

Aus Interesse an Informationen etwa zu Einkäufen mit Kreditkarten oder Kontoständen habe Facebook sich im vergangenen Jahr an große US-Geldhäuser wie JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup und US Bancorp gewandt, heißt es in dem Bericht. Dabei sollen potenzielle Angebote diskutiert worden sein, die der Internetriese über seinen Facebook-Messenger-Dienst für Bankkunden lancieren könnte.