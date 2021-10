70 Millionen neue Nutzer binnen eines Tages : Telegram verzeichnet Rekord-Zuwachs durch Facebook-Panne

Moskau Am Montag waren viele beliebte Social-Media-Plattformen stundenlang nicht zu erreichen: Der Messengerdienst Telegram hat im Zuge der gigantischen Facebook-Panne einen Rekord-Zuwachs an Nutzern verzeichnet.

70 Millionen neue Nutzer hätten sich binnen eines Tages bei dem Dienst angemeldet, schrieb dessen Gründer Pawel Durow am Dienstag in seinem Telegram-Kanal. „Wir haben mehr als 70 Millionen Nutzer von anderen Plattformen begrüßt“, erklärte Durow.

Die Störung war so schwer in Griff zu bekommen, dass Facebook der „New York Times“ zufolge ein Team in sein Rechenzentrum im kalifornischen Santa Clara schicken musste, um einen „manuellen Reset“ der Server zu versuchen. Das ist in etwa so, wie am PC zu Hause den Reset-Knopf zu drücken, weil gar nichts mehr geht. Facebook verwies darauf, dass von dem Ausfall auch interne Systeme betroffen gewesen seien - wodurch es länger gedauert habe, das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.