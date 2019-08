Nach Datenschutz-Skandal : Facebook muss Milliardenstrafe zahlen

Washington Der Skandal um die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica hat dem Ruf des sozialen Netzwerks massiv geschadet. Jetzt gibt es dafür auch eine Milliardenstrafe. Datenschützer hatten auf mehr gehofft.

Facebook muss nach einer Reihe von Datenschutz-Skandalen in den USA eine Strafe von fünf Milliarden Dollar (annähernd 4,5 Milliarden Euro) zahlen. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC kündigte am Mittwoch zudem im Zuge einer Vereinbarung mit Facebook die Einführung neuer Kontrollmechanismen für das Unternehmen an. Facebook-Chef Mark Zuckerberg wurde allerdings - anders als von einigen Experten erwartet - persönlich nur in einem sehr begrenztem Umfang für die Pannen verantwortlich gemacht.