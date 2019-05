Chris Hughes kritisiert Zuckerberg : Facebook-Mitgründer fordert Zerschlagung des Unternehmens

Bangalore Zusammen mit Mark Zuckerberg hat er Facebook 2004 aus der Taufe gehoben. Doch mittlerweile ist selbst Chris Hughes die Macht des Konzerns zu groß.

"In den USA gibt es die Tradition, Monopole einzuschränken, egal wie gut es das Management meint. "Die Macht von Mark (Zuckerberg) ist beispiellos und 'un-amerikanisch'", schrieb Hughes am Donnerstag in einem Kommentar in der "New York Times". Facebook ist mit über zwei Milliarden Nutzern das weltgrößte soziale Netzwerk. Zu dem Unternehmen gehören auch die Plattformen Whatsapp und Instagram, die jeweils von einer Milliarde Menschen genutzt werden.