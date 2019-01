Sheryl Sandberg in München : Facebook investiert Millionen in deutsche Forschung

Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook. Foto: dpa/Lino Mirgeler

München Nach dem Horror-Jahr für Facebook nutzt Top-Managerin Sheryl Sandberg die DLD-Konferenz in München, um den Wandel des Online-Netzwerks zu betonen. Es ist ein Monolog, Fragen sind nicht vorgesehen.

Facebook geht auf Kuschelkurs mit Europa. „Wir sind nicht mehr der Konzern, der wir vor einem Jahr waren“, sagte Geschäftsführerin Sheryl Sandberg am Sonntag bei der Zukunftskonferenz DLD in München und kündigte eine Reihe von Maßnahmen an. Das soziale Netzwerk stellt 6,5 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren für ein geplantes Forschungszentrum an der Technischen Universität München zur Verfügung, um ethische Fragen der künstlichen Intelligenz zu erforschen. Auch eine neue strategische Partnerschaft mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist in Arbeit. Im Vorfeld der EU-Parlamentswahl sollen neue Werkzeuge gegen Manipulation vorgestellt werden.

Nach Monaten schlechter Presse wegen Datenskandalen und Manipulationsvorwürfen versuchte Sandberg, bei ihrem ersten öffentlichen Vortrag in Deutschland seit sieben Jahren in die Offensive zu gehen: „Wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen“, sagte die 49-Jährige. Dabei zeigte sie sich auch offen für Regulation. „Wir wissen, dass Menschen sich über die Macht sorgen, die von einigen großen Firmen ausgeht. Wir Konzerne müssen mit der Gesellschaft und Regierungen gemeinsam an neuen Regeln arbeiten. Regierungen müssen Regeln aufstellen und wir müssen uns danach richten.“

Info Das ist die DLD-Konferenz DLD steht für Digital, Life, Design. Die internationalen Top-Köpfe aus Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur diskutieren auf Einladung von Hubert Burda Media im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos über die Herausforderung der Digitalisierung für die Gesellschaft. Gäste Auf der Gästeliste der Konferenz in München stehen in diesem Jahr 150 Sprecher und 1500 Teilnehmer, darunter Deutsche Post-Chef Frank Appel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier oder BMW-Chef Harald Krüger. Abruf Die Vorträge können nachträglich als Videos unter dld-conference.com/dldmunich19 abgerufen werden.

Die ersten Reaktionen auf den Auftritt in München fallen kontrovers aus. Einige loben, dass Facebook konkrete Gegenmaßnahmen auf Probleme benennt, andere hätten sich einen authentischeren Dialog gewünscht und nicht nur einen auswendig gelernten Vortrag. Das sonst so enthusiastische DLD-Publikum reagierte reserviert.

Künstliche Intelligenz ist weiterhin das Mega-Thema der Digitaldenker. Allein 15 Diskussionsrunden an zwei Tagen beschäftigten sich mit den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Leben und Arbeiten der Menschen. Kai-Fu Lee, früherer Chef von Google China, KI-Experte und Investor prognostizierte auf der DLD-Bühne, dass sich China und die USA ein offenes Rennen um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz liefern, und Europa nur der dritte Platz übrig bleiben werde. „Es gibt aber keine Bronzemedaille, wenn Gold und Silber so viel Vorsprung haben.“ Bronze sei dann „irrelevant“, so Kai-Fu Lee.

Ähnlich sieht das auch Gerhard Cromme, ehemals ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef und heute Großinvestor in junge, digitale Unternehmen. Er befürchtet, dass die Politik das Thema immer noch nicht entschlossen genug angehe. „Uns fehlt ein konkretes Projekt und eine klare Führung“, sagte er am Rande der Konferenz. Gerade im Bereich der digitalen Verwaltung sei Deutschland im Hintertreffen, so Cromme. Er verwies auf den italienischen Digitalexperten Diego Piacentini, der im Gespräch mit Burda-CEO Paul-Bernhard Kallen auf der Konferenz begeisterte. In nur zwei Jahren entwarfen Piacentini und ein Team von 50 Mitarbeitern für den damaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi eine Behörden-App, die alle Dokumente und Transaktionen an einem Ort bündelt. „Man braucht dafür keinen komplizierten Algorithmus, sondern einfache Technik. Doch die Menschen müssen umdenken", sagte Piacentini. Und irgendwann müsse man anfangen, auch wenn es Hindernisse geben werde.