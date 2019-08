Zunächst nur für Irland, Spanien und Südkorea : Facebook gibt Nutzern mehr Kontrolle über Daten aus Websites und Apps

Menlo Park Vor mehr als einem Jahr hatte Mark Zuckerberg versprochen, die Nutzer könnten Daten „bereinigen“, die das Netzwerk von anderen Websites und Apps erhält. Jetzt ist die Rede davon, die Informationen vom Nutzerprofil zu trennen, die Daten selbst bleiben.

Die neue Kontrolle über den Datenfluss zu Aktivitäten außerhalb des Online-Netzwerks wird zunächst nur in Irland, Spanien und Südkorea freigeschaltet. Mit der Auswahl solle unter anderem das Produkt in verschiedenen Sprachen getestet werden. Facebook stimmte am Dienstag auf eine langsame Einführung in anderen Ländern ein, die Monate dauern könne - während das Online-Netzwerk sonst neue Funktionen zum Teil innerhalb weniger Tage weltweit an den Start bringt.