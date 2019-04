Kurz vor indischer Parlamentswahl: Facebook entfernt Hunderte Fake-Konten aus Indien und Pakistan

Menlo Park/Neu Delhi Die Mehrheit von den über 1000 gefälschten Seiten, Gruppen und Konten hat Facebook auf Angehörige der indischen Opposition von der Kongresspartei zurückführen können. Manche stammten aber auch von der persönlichen App des Premierministers Narendra Modi.

In Indien sind rund 900 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, vom 11. April bis zum 19. Mai ihre Stimmen für ein neues Parlament abzugeben. Modis hindu-nationalistischer Partei BJP werden gute Chancen auf einen Wahlsieg vorausgesagt. Die Verbreitung von Gerüchten und gefälschten Nachrichten – meist über religiöse Minderheiten – in sozialen Medien hat in den vergangenen Jahren in Indien wiederholt zu Gewalt geführt. Auch Anhänger der politischen Parteien verbreiten etwa auf WhatsApp und Facebook Fake News über einander.