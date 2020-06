Instagram-Erweiterung : Facebook bringt TikTok-Konkurrenz Reels nach Deutschland

Menlo Park Facebooks Foto-App Instagram weitet den Test ihres Kurzvideo-Formats Reels nach Brasilien auch auf Deutschland und Frankreich aus. Der Konzern macht damit Druck auf den chinesischen Marktrivalen TikTok.

Nach einem ersten Testlauf in Brasilien gab es einige Änderungen am Reels-Konzept, sagte Instagram-Produktchef Vishal Shah der Deutschen Presse-Agentur zum Start der Funktion am Dienstag. So können die Kurzvideos nicht mehr nur über den „Stories“-Bereich mit anderen geteilt werden, der sich jeden Tag erneuert, sondern auch über den zentralen Instagram-Feed. Damit wolle man die Kurzvideos länger entdeckbar machen.